ما هي الدول التي سمحت بالتظاهرات لنصرة الشعب الفلسطيني؟

2021/05/15 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس,-(أ ف ب) – تظاهر آلاف السبت في عدد من المدن الأوروبية والعربية دعما للفلسطينيين في ظلّ استمرار التصعيد، وخصوصا العسكري في قطاع غزة.وفي فرنسا، نظّمت مسيرات في عدة مدن، بما في ذلك باريس حيث كانت السلطات حظرت التظاهر خشية تكرار أحداث العام 2014 خلال مسيرة مماثلة.وطبّقت الشرطة في العاصمة الفرنسية تعليمات […]

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