المشتركة: تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية في 5 محافظات

2021/05/15 | 21:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية في 5 محافظات.وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في بابل والديوانية والمثنى وتقترب من تسلمه في محافظتين هما النجف وواسط واللتان تنعمان باستقرار أمني".وأضاف، أن "تسلم ملف الحماية داخل المدن من قبل وزارة الداخلية اجراء متابع، كقيادة عمليات مشتركة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنه "في حال اكتمال قدرات الوزارة سيتم تسلم المحافظات الأخرى تباعاً".وأكد أن "العمل يجري كذلك لتسليم الداخلية ملف الأمن في صلاح الدين والأنبار في توقيتات لاحقة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "هناك حاجة ضرورية لمسك الجيش لبعض المحافظات ريثما تتم جاهزية قوات الداخلية".ولفت الى أن "الملف الامني في بعض المحافظات بيد القوات الامنية والجيش نتيجة وجود مهام ضد بقايا وخلايا عصابات داعش الارهابية".

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