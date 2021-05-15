إسرائيل تتوعد حماس بـ”ليلة صاخبة”

2021/05/15 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة حماس الفلسطينية بـ”ليلة صاخبة”، فيما شددت الأخيرة على أنها لن تتردد “بفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي الشعب الفلسطيني ومقدساته من أي عدوان”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هادي زيلبرمان، في حديث لصحيفة “يديعوت أحرنوت”،: “نحن الآن في المنتصف، ما زلنا نواصل (عملياتنا) وأمامنا ليلة جديدة صاخية جدا جدا”، مضيفاً: “تشمل خططنا الهجومية مواصلة الصيد النشط واستهداف الأهداف تحت الأرض والمباني التي تختبئ فيها قوات حماس والجهاد الإسلامي”.

من جهته، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم في تصريح، إن “كتائب القسام وقوى المقاومة فاجأت الاحتلال الإسرائيلي بقوتها وإبداعاتها وإدارتها للمعركة، وأبدعت في مقارعتها للعدو وأربكت حساباته وجعلته في حالة إفلاس وتخبط وقلبت عليه الرأي العام الإسرائيلي والإقليمي والعالمي”، مشيراً إلى أن “تل أبيب عاصمة القرار الإسرائيلي أصبحت الآن ساحة النزال بين القسام والعدو والهدف الرئيس لصواريخ القسام”.

وأردف: “لن نتردد يوما في مقارعة وضرب العدو الصهيوني وفرض قواعد اشتباك جديدة تحمي شعبنا ومقدساتنا من أي عدوان”، مشدداً بالقول: “لدينا المزيد من القوة والأدوات والإبداعات التي ستكون صادمة للعدو وتربك حساباته”.

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