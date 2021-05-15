شرطة ديالى تصدر بياناً بشأن احباط محاولة تفجير دراجة نارية وسط بعقوبة

2021/05/15 | 21:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي، اليوم السبت، ما تناقلته وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يفيد باحباط محاولة تفجير دراجة نارية في شارع الطابو.

وقال المهداوي في بيان صحفي، ان “الدراجة كانت مركونة على جانب الطريق في شارع الطابو وبعد البحث عن صاحبها من قبل الدورية القريبة تبين ان الدراجة تعود لشخص مخمور ترك دراجته النارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحتجاز دراجته النارية بسبب مخالفته المرورية”.

واشار الى ان “قيادة الشرطة ستتخذ اجراءات قانونية حازمة بحق الصفحات المأجورة التي تحاول زعزعة الامن والاستقرار ونشر الاشاعات على حساب امن وسلامة اهالي ديالى”، داعيا الى “توخي الدقة في نشر الاخبار وانتقائها من مصادرها الرسمية”.

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