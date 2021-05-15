إخلاء عشرات النزلاء من فندق وسط كربلاء

2021/05/15 | 22:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، عن إخلاء 42 نزيلاً وإخماد حادث

حريق اندلع في الطابق التاسع من فندق

وسط محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرقها

تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع بفندق

و

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