2021/05/15 | 22:03 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الداخلية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات جنوبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/15 | 22:03.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات جنوبية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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