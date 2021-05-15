وزارة الداخلية تتسلم الملف الأمني في 5 محافظات

2021/05/15 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية في 5 محافظات.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، أن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في بابل والديوانية والمثنى وتقترب من تسلمه في محافظتين هما النجف وواسط واللتان تنعمان باستقرار أمني".

وأضاف، أن "تسلم ملف الحماية داخل المدن من قبل وزارة الداخلية اجراء متابع، كقيادة عمليات مشتركة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنه "في حال اكتمال قدرات الوزارة سيتم تسلم المحافظات الأخرى تباعاً".وأكد أن "العمل يجري كذلك لتسليم الداخلية ملف الأمن في صلاح الدين والأنبار في توقيتات لاحقة"، مؤكداً في ذات الوقت أن "هناك حاجة ضرورية لمسك الجيش لبعض المحافظات ريثما تتم جاهزية قوات الداخلية".

ولفت الى أن "الملف الامني في بعض المحافظات بيد القوات الامنية والجيش نتيجة وجود مهام ضد بقايا وخلايا عصابات داعش الارهابية".

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