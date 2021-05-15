ليستر سيتي يحرز كأس إنكلترا لأول مرة في تاريخه

2021/05/15 | 22:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج ليستر سيتي بلقب مسابقة كأس إنكلترا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على تشلسي 1-صفر، السبت، في المباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" في لندن.

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