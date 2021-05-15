2021/05/15 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جيلاني_الهمامي سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحاليأكثر من مؤشر يبعث على الاعتقاد بأنّ المتخاصمين في القمة، قيس سعيد من جهة وحركة النهضة والمشيشي من جهة أخرى، قد انتقلا من إدارة الصراع بالآليات السياسية والقانونية المعهودة حتى الآن إلى الإعداد لحسمه وإن بشكل عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك.



فكلاهما أيقن على ما يبدو أنّ الآليات المؤسساتية والقانونية لم تعد تجدي نفعا وأنّ حسم الصراع بواسطتها ب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحالي - جيلاني الهمامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحالي - جيلاني الهمامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).