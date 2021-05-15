رئيس وكالة ’أسوشييتد برس’ مصدوم من تفجير برج الجلاء في غزة

2021/05/15 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر رئيس وكالة الأسوشيتد برس عن صدمته من تفجير برج الجلاء الذي يضم مكتب الوكالة ومؤسسات وشركات إعلامية دولية ومحلية أخرى في غزة، معتبرا أن ما حدث يعني أن العالم سيسمع أخبار أقل عما يحدث في غزة.

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وقال الرئيس والرئيس التنفيذي للأسوشيتد برس، غاري برويت، إنه "مصدوم" من استهداف الجيش الإسرائيلي لبرج الجلاء في وسط غزة.

وأصدر برويت البيان التالي عقب تدمير برج الجلاء، الذي يضم مكاتب وكالة الأسوشيتد برس، إلى جانب وسائل إعلامية عالمية ومحلية أخرى.

وقال برويت في البيان "نشعر بالصدمة والرعب من استهداف وتدمير الجيش الإسرائيلي للمبنى الذي يضم مكتب أسوشيتد برس وغيرها من المؤسسات الإخبارية في غزة".

وأضاف "لقد عرفوا منذ فترة طويلة موقع مكتبنا وعرفوا أن الصحفيين كانوا هناك.



تلقينا تحذيرا بشأن استهداف المبنى"، وفقا للبيان الذي نشرته الوكالة على موقعها على الإنترنت.

وتابع يقول "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأميركية لمحاولة معرفة المزيد"، وفق ما نقلت سكاي نيوز.

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