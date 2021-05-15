2021/05/15 | 22:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يزور عوائل الشهداء ويؤكد حرص الحكومة على حقن دماء ابنائها » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 22:17

واع/

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