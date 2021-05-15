واشنطن تعبر عن قلق

2021/05/15 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة، السبت، عن قلقها "البالغ" إزاء تزايد حالات قيام القوات العسكرية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء من إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.

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