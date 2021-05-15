يوميات دنماركية 200+58 - حكمة اقبال

2021/05/15 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال 1- حماية الأطفال:أعلنت ’جارتي’ وزيرة الشؤون الإجتماعية (استر كراو) وخلفها ممثلي الأحزاب، عن اتفاق الحكومة مع أغلبية برلمانية واسعة على تخصيص مبلغ 2 مليار كرونة للفترة من العام القادم حتى عام 2025، ويلحقها مبلغ 721 مليون كرونة إضافية سنوياً عن مبالغ هذا العام، وذلك لغرض توفير ظروف حياة أفضل للأطفال الذين يُبعدون قسراً عن أسرهم لأسباب مختلفة تؤدي الى سوء رعاية الأطفال وتؤثر على حياتهم ومستقبلهم ......





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