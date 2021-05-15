الكاظمي يتفقد عدداً من عائلات ضحايا الارهاب (صور)

2021/05/15 | 22:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، عدداً من عائلات ضحايا الارهاب، للإطلاع على أوضاعهم.

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وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيار 2021) أنه "تفقد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، عددا من عوائل الشهداء الابطال الذين استشهدوا دفاعا عن وحدة العراق وامن شعبه".

واكد السيد الكاظمي أن "عوائل الشهداء هم اهلنا، وقد ضحى ابناؤها بدمائهم الزكية من اجل رفعة العراق وعزته". وبين الكاظمي، أن "الحكومة حريصة على حقن دماء ابنائها، وتبذل اقصى الجهود من اجل امن واستقرار البلد، مؤكدا ان المرحلة المقبلة ستخصص للبناء والاعمار من أجل غد افضل للعراق وشعبه، كما لن نسمح بان تتكرر اخطاء الماضي، ونعمل على تصحيح المسارات التي حصلت خلال السنوات الماضية".

وتابع، أن "السيد رئيس مجلس الوزراء قد زار عائلة الشهيد البطل ملازم أول ابو بكر السامرائي الذي استشهد على يد عصابات داعش الإرهابية في كانون الثاني ٢٠١٧، وعائلة الشهيد البطل علي زهراو ندى الساعدي المنتسب في وكالة استخبارات وتحقيقات وزارة الداخلية والذي استشهد في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد بتاريخ ١٥ اذار ٢٠٢١ اثناء مداهمة عصابات لتهريب الاثار والمخدرات، وعائلة شقيقه الشهيد البطل علاء زهراو ندى الساعدي/ شرطة اتحادية الذي استشهد بتاريخ ٤ اب ٢٠١٤ في تكريت، اثناء مداهمة فلول داعش بالرصاص الحي".

ولفت إلى أن الكاظمي، "تفقد عائلة الشهيد البطل وسام التكريتي المنتسب لجهاز مكافحة الارهاب، وعائلة الشهيد البطل اللواء عباس حسن جبر الحميدواي/ الحشد الشعبي الذي استشهد في ناحية الضلوعية بتاريخ ٢٨ كانون الاول ٢٠١٤، حيث اصطحب سيادته اطفال احدى عوائل الشهداء في جولة معه للاسواق".

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