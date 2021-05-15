نوروز يتغلب علی غاز الشمال كرويا

2021/05/15 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار الجولة الثالثة من دوري العراق للدرجة الاولی بكرة القدم فاز فريق نادي نوروز علی فريق نادي غاز الشمال بهدف دون رد في المباراة التي جرت بینهما مساء السبت بملعب غاز الشمال ، وسجل الهدف الوحيد لنوروز المهاجم هاوری انور.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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