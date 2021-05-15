السليمانية.. لاول مرة تقديم عروض السيرك العالمي

2021/05/15 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى في فندق شاري جوان بمدينة السليمانية اليوم السبت، تقديم عروض للسيرك العالمي.

وحضر العروض عدد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وذلك بحضور محافظ السليمانية هفال ابوبكر، اضافة لشخصيات سياسية واجتماعية في المدينة.

وتعتبر هذه العروض هي الاولى على مستوى العراق والتي لم تقدم منذ عدة سنوات.

PUKmedia / تصوير: جافر حسين

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