لحظات مثيرة للذعر.. فيديو من طائرة ركاب إسرائيلية لصواريخ حماس وتدخل القبة الحديدية

2021/05/15 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقطه أحد المسافرين من طائرة، يظهر صواريخ حركة حماس واعتراض مضادات القبة الحديدية لها.

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