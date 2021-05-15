2021/05/15 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين بضربات جوية نفذها التحالف الدولي في حمرين.

وقالت الخلية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات وجهود استخبارية دقيقة، طيران التحالف الدولي نفذ تسع ضربات جوية على جبال حمرين".وأضاف البيان، أن "الضربات أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي يدمر خمسة أوكار لداعش في حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي يدمر خمسة أوكار لداعش في حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).