اعتقال متهمين بالمخدرات في ثلاث محافظات

2021/05/15 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المواد المخدرة، في بغداد والبصرة والانبار.

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارز قسمي مكافحة مخدرات - البصرة والأنبار ألقت القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة وضبطهما بالجرم المشهود وبحوزتهما مادة الكريستال، وكذلك أنواع من أدوات التعاطي الملوثة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينالا جزاءهما العادل".

وأشارت الوزارة، إلى "تمكن دوريات نجدة المدائن في العاصمة بغداد من القبض على شخص بحوزته أجهزة تعاطي للمخدرات، جاء ذلك خلال إجراء ممارسة أمنية ضمن سيطرة الطاقة، حيث تم ملاحظة شخص يستقل دراجة نارية بوضع يجلب الشك ولدى استيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على المواد المذكور ليتم تسليمه أصوليا الى مكتب مكافحة المخدرات".

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