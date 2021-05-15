الصحة: نتفاوض على لقاح رابع ضد كورونا واعداد الإصابات بدأت الانخفاض التدريجي

2021/05/15 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ضرورة الالتزام بمقررات لجنة السلامة الوطنية بغداد- وعد الشمري: ذكرت وزارة الصحة، أمس السبت، أن التراجع النسبي في أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا يمكن الاعتماد عليه في تحديد الموقف الوبائي، مشددة على ضرورة الالتزام بمقررات لجنة السلام العليا الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تحدثت عن مفاوضات من أجل الحصول على لقاح رابع ...

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