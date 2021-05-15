الصين تعتزم انشاء بنية تحتية إعلامية قوية تروج لسياساتها عالميا

2021/05/15 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشراء ولاء صحفيين الصباح الجديد ــ متابعة : قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الحكومة الصينية تسعى لخلق بديل لوسائل إعلامية عالمية عملاقة من خلال إدخال المال والسلطة الصينية في كثير من دول العالم.وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين يستعد لإصدار تقرير جديد، الأربعاء، يكشف الممارسات الصينية بإنشاء بنية تحتية إعلامية قوية تروج لسياساتها ...

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