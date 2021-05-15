القدس من خلال 6 روايات

2021/05/15 | 23:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوض الرواية الفلسطينية حربًا طويلة الأمد، لا تقتصر فقط على مجرد سرد ما حدث ويحدث في فلسطين منذ وقوع النكبة عام 1948 وحتى هذه اللحظة، وإنما تذهب نحو تقديم سردياتٍ تاريخية مضادة لتلك التي تروجها المؤسسات الرسمية الصهيونية، وتحمل على عاتقها صون ذاكرةٍ يُراد لها أن تُمحى، حيث تسعى هذه الروايات إلى ربط الحدث بسياقه ...

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