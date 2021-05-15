أجواء ورشة البحراني.. نسخة أولى من نصب خليجي 25 بحضور درجال

2021/05/15 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، النحات العراقي أحمد البحراني، حيث تبادلا الحوار بشأن نصب خليجي 25 الذي من المقرر ان يتم انجازه خلال الأشهر المقبلة.

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وبحسب تدوينة نشرها الصحفي الرياضي علي نوري على صفحته في فيسبوك، تابعها "ناس" (15 أيار 2021)، فإن "لقاء جمع بين درجال و البحراني لبحث تنفيذ نصب (الحلم ) لخليجي 25 في المدينة الرياضية بالبصرة، و من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قبيل بدء بطولة كأس خليجي ٢٥".

وأضاف أن "فكرة النصب من خلال تصميم مجسم كإنموذج بارتفاع 60 سم يجسد حكاية وحلم اقامة واستضافة البطولة في البصرة بتشابك ثمانية ايدي تمثل المنتخبات المشاركة والتي تسعى للمنافسة لنيل اللقب".

وأشار إلى أن "الارتفاع الحقيقي للنصبيبلغ ستة امتار، مصنوع من مادة البرونز بمواصفات عالية جدا، تلبي الطموح وتوازي فكرة الحلم التي توثق لعودة الاشقاء في الخليج، وحضورهم المًشرف إلى العراق".

وأكد أن "تنفيذ العمل يستغرق ستة أشهر"، متوقعا ان "يكون اضافة رائعة وصورة حضارية كبيرة تختزل الكثير من الشروحات ورسائل الترحاب للاشقاء في الخليج بدلالات كبيرة جدا واضافة الى سلسلة النًصب المهمة الشاخصة في ارض الرافدين".

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