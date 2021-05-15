تدمير 5 أوكار للإرهابيين بضربات للتحالف في جبال حمرين

2021/05/15 | 23:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير خمسة أوكار للإرهابيين بتسع ضربات جوية للتحالف الدولي في جبال حمرين.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، انه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات وجهود استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي تسع ضربات جوية على جبال حمرين، أسفرت عن تدمير خمسة أوكار للإرهابيين".

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