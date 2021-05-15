نتانياهو: العمليات في غزة ستستمر

2021/05/15 | 23:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، السبت، إن العمليات الإسرائيلية في غزة لم تنته وستستمر لفترة طويلة طالما كان ذلك ضروريا.

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