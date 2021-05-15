تظاهرة حاشدة في بغداد لشجب الاعتداءات الاسرائيلية على غزة

2021/05/15 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان شارك عشرات الاف العراقيين في تظاهرة حاشدة دعما للشعب الفلسطيني وشجبا للعدوان الاسرائيلي على غزة ، وذلك في ساحة التحرير وسط بغداد بعد ظهر اليوم السبت ، كان دعا اليها مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.وقال مراسنا ان القوات الامنية وفرت حماية كاملة للتظاهرات ومنعت حدوث اي خروقات .ورفع في […]

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