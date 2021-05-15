2021/05/15 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان دييغو- الزمان افادت معلومات من مصادر عائلية ان الشاعرة العراقية الكبيرة لميعة عباس عمارة تدهورت صحتها في الايام الثلاثة الاخيرة ، ودخلت في غيبوبة منذ ليلة العيد .وقال مصدر ان الشاعرة العراقية المغتربة تمكث منذ ايام في العناية المركزة في المستشفى في الولايات المتحدة حيث تقيم وتعد لميعة عباس عمارة من ابرز الاصوات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة في العناية المركّزة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة في العناية المركّزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).