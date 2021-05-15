درجال: نصب

2021/05/15 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان الوقت مناسب لانجاز نصب "الحلم" للنحات العراقي احمد البحراني قبيل انطلاق بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، فيما اشار الى ان النصب يجسد حكاية وحلم اقامة البطولة بالبصرة.وذكر بيان لوزارة الشباب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بحث مع النحات العراقي احمد البحراني بشان تصميم وتنفيذ نصب ( الحلم ) الذي يوثق لبطولة خليجي 25 من رؤية فنية بدلالات تاريخية شاخصة على الارض في المدينة الرياضية بالبصرة" . وعبر درجال، بحسب البيان، عن "ارتياحه لفكرة النصب الذي من المؤمل الانتهاء من تنفيذه قبيل بدء بطولة كأس خليجي ٢٥ "، مؤكدا ان " فكرة النصب رائعة وتناسب الحدث، وهناك وقت مناسب لانجازه على اكمل وجه في ممازجة رائعة للفن التشكيلي ومحاكاته لبطولة رياضية كبيرة بحلم وهدف كبير على قلوب الجماهير ننتظر له ان يتحقق في البصرة الفيحاء" . وبين ان" المصمم والنحات احمد البحراني قدم شرحا وافيا عن الرؤية الفنية وفكرة النصب من خلال تصميم مجسم كنموذج بارتفاع 60 سم يجسد حكاية وحلم اقامة واستضافة البطولة في البصرة بتشابك ثمانية ايدي تمثل المنتخبات المشاركة والتي تسعى للمنافسة لنيل اللقب".واشار الى ان "الارتفاع الحقيقي للنصب يبلغ ستة امتار، حال تنفيذه في المدينة الرياضية ومصنوع من مادة البرونز بمواصفات عالية جدا، تلبي الطموح وتوازي فكرة الحلم التي توثق لعودة الاشقاء في الخليج، وحضورهم المًشرف إلى العراق"، مبينا ان تنفيذ العمل يستغرق ستة أشهر".وتوقع درجال، بان يكون اضافة رائعة وصورة حضارية كبيرة تختزل الكثير من الشروحات ورسائل الترحاب للاشقاء في الخليج بدلالات كبيرة جدا بالاضافة الى سلسلة النًصب المهمة الشاخصة في ارض الرافدين" . وتعهد الوزير درجال بان يبذل قصارى جهده لاجل انجاز مشروع النصب وافتتاحه بالتزامن مع افتتاح البطولة ، مشددا على ان" الفكرة والمضمون توازي اهمية البطولة ومكانتها وحرص العراق على اظهار الحدث والمناسبة الرياضية بابهى صورة ممكنة".

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