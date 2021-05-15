زيدان: هناك وقت يحين فيه التغيير

2021/05/16 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، السبت، بالشكوك حول مستقبله مع ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، معتبرا أن "هناك وقتا يحين فيه التغيير".

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