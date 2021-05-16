2021/05/16 | 00:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتفقد عوائل عدد من الشهداء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتفقد عوائل عدد من الشهداء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتفقد عوائل عدد من الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).