الفلسطينيون لن ينتظروا - الصدقة - بل ينشدون المصداقية بالمواقف - علي عرمش شوكت

2021/05/16 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت دأبت حكومة اسرائيل العنصرية على الزحف والضغط بواسطة حاميتها وعرابها الولايات المتحدة الامريكية، بغية الامتداد في التطبيع مع وبعض العرب وكلما تحقق شيْ من هذا القبيل يكون ثمنه وعلى الفور لامعان في التجاوز على حقوق الشعب الفلسطيني، كما لم تتنوان عن استغلال اية مناسبة وطنية يحتفل بها الفلسطينيون للتحرش وتعكير الاجواء ، وقد جاء هذا العدوان الوحشي الجاري بمناسبة نكبة عام 1948 التي تمر ذكراها الثالثة ......





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