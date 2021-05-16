2021/05/16 | 00:40 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد والتعافي من كورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد والتعافي من كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد والتعافي من كورونا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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