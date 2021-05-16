خرائط غوغل تدلك على مواقع تلقي التلقيح

2021/05/16 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر محاولاتها للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، أضافت شركة غوغل خرائط تسهل العثور على مراكز تلقيح قريبة للراغبين في أخد التطعيم.

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