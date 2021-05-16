كيف نهرب من الشوفينية ..؟ - اشرف عتريس

2021/05/16 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس فكرة الاحساس بالفخر وتقدم واختراعات العرب وفخرنا بها طوال التاريخ الماضوى سواء الحقيقى أو الذى تم سحقه وتغييبه أو التعتيم عليه فكرة سخيفة ومكرورة ومملة أيضا والكلام عنها لايؤدى ولا يقود مطلقا لشيئ يمكن مراجعته ..استفاد الغرب من العلوم والرياضيات والطب والهندسة والصيدلة والفلك أيضا تلك العلوم التى برعنا فيها واسماء لايمكن نكرانها بشهادة الغرب كله فى أوروبا تحديدا .وفى المراكز ......





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