القضاء السوداني يتسلم نتائج التحقيق بمقتل متظاهرين خلال اعتصامات 2019

2021/05/16 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام الجيش السوداني، السبت، بتسليم النائب العام نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين خلال فض اعتصام في الخرطوم، في 2019، بعدما تظاهر المئات هذا الأسبوع للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

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