الطيران الإسرائيلي يستهدف منزل قائد حركة ’حماس’ في قطاع غزة

2021/05/16 | 02:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت مصادر صحفية بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزل قائد حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، وسط مدينة خان يونس.

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وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق السبت، قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خان يونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

في السياق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت خلال أول اتصال هاتفي بينهما، إنه "على حركة حماس وقف هجماتها الصاروخية على إسرائيل"، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجرت محادثات هاتفية، السبت، بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الضربة الإسرائيلية التي دمّرت مبنى في غزة يضم مكاتب لوكالة أسوشييتد برس الأميركية، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان.

وعلى صعيد ردود الأفعال، تظاهر الآلاف في عدد من المدن الأوروبية والعربية دعما للفلسطينيين في ظلّ استمرار التصعيد، وخصوصا العسكري في قطاع غزة.

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