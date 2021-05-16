فيسبوك يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين

2021/05/16 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل فيسبوك على التواصل مع مسؤولين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بهدف وضع حد لنشر خطاب الكراهية عبر منصاته، وسط العنف المتصاعد بينهما.

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