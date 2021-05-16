بدأت كمزحة.. قصة صعود عملة

2021/05/16 | 03:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتخيل صديقان أن "دوجكوين" التي أطلقها كمزحة ستخترق سوق العملات وتتحول في فترة قصيرة إلى أحد أهم العملات الصاعدة في السوق.

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