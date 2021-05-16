بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي

2021/05/16 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، اجتماعا افتراضيا طارئا للجنتها التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، لبحث التوترات الإسرائيلية الفلسطينية وخصوصا تطورات الوضع في القدس، بما يشمل التطورات في محيط المسجد الأقصى.

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