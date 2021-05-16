2021/05/16 | 04:43 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال لقاءه النحات العراقي أحمد البحراني.. الوزير درجال يبحث تنفيذ نصب الحلم لخليجي 25 بالبصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/16 | 04:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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