تسلسل الأحداث.. كيف انفجر الوضع في بضعة أيام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟

2021/05/16 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض الفلسطينيون وإسرائيل منذ مطلع مايو إحدى أعنف المواجهات خلال السنوات الأخيرة.في ما يأتي تسلسل وقائع هذا التصعيد:

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