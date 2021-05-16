2021/05/16 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لـ"مفحط" يدهس عددا من المارة في أحد شوارع المملكة.

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