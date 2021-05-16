2021/05/16 | 07:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: يعقد الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، غداً الأحد، بدعوة من السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي.ومن المقرر، أن يبحث …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث التطورات في فلسطين.. الأحد) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث التطورات في فلسطين.. الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).