لجنة نيابية بالعراق: الحكومة تتعاقد على شراء منظومة دفاع جوي متطورة خلال أشهر

2021/05/16 | 07:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم السبت، لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، مؤكدة سعي الحكومة لتزويد الدولة بمنظومة دفاع جوي حديثة.وقال نايف الشمري، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء …

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