نزاع عشائري عنيف في البصرة.. والسبب غريب!

2021/05/16 | 07:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 ساعة

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افاد مراسلنا، الاحد، بوقوع نزاع عشائري في محافظة البصرة بسبب خلاف بين الاطفال على العاب العيد.

وقال مراسلنا اليوم (16 ايار 2021)، ان "نزاعا عشائريا نشب في منطقة حي الامام الحسن (ع) بمحافظة البصرة بسبب خلاف بين الاطفال على العاب العيد مما تطور الى تبادل اطلاق النار بين عشيرتين."

واضاف مراسلنا ان "النزاع لم يسفر عن سقوط ضحايا،" مبينا انه انتهى بالعطوة العشائرية."

وتابع ان "قوة الامنية حضرت الى مكان النزاع وفتحت تحقيقا بالحادث."

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