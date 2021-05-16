2021/05/16 | 07:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على الطفل ممسكا بصدر أمه المتوفاة عندما أخرجه المسعفون من تحت أنقاض مبنى من ثلاثة طوابق في غزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة "الرضيع المعجزة".. خرج حيا من تحت الأنقاض بعد مقتل 10 من أفراد عائلته في غزة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة "الرضيع المعجزة".. خرج حيا من تحت الأنقاض بعد مقتل 10 من أفراد عائلته في غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).