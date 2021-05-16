’كاع الناصرية تخضّر سباع’.. عمل فني جديد يؤبن ضحايا مجزرة تشرين

2021/05/16 | 07:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنجز عدد من فناني محافظة ذي قار عملاً فنياً جديداً لإحياء ذكرى ضحايا المجازر التي تم تنفيذها ابتداءً من 1 تشرين 2019، والتي كان للناصرية منها النصيب الأكبر في عدد الضحايا.

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وتم تسجيل العمل الذي حمل اسم "شهداء الزيتون" في استوديوهات محلية بمحافظة ذي قار، وهو من كلمات علي لفتة العكيلي، وألحان علي عبد عيد، وتوزيع علي زيدان، وتصوير سيف الغالبي ومحمد حليبد وحسام الخباز، وإخراج مخلد العبيدي، والعمل بصوت "بنت الجنوب"، وهو اسم مستعار استخدمته المؤدية التي تربطها صلة قرابة بأحد ضحايا الاقتحامات المتعددة لساحة الحبوبي.

كما شارك عدد آخر من الفنانين في العمل، لكنهم رفضوا كشف أسمائهم، نظراً لموجات الاغتيال والتصفية التي تجتاح المحافظات العراقية.

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