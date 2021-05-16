2021/05/16 | 07:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ السياسيون البلجيكيون يشعرون بالقلق من مركز لوجستي تقوم ببنائه شركة "علي بابا" الصينية في مطار لييج (جنوبي البلاد)، معتبرين أنّ بكين قد تتطلع إلى منح جواسيسها موطئ قدم أقوى في أوروبا من خلاله، بحسب ما ذكره موقع "بوليتيكو" الأميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصين تزرع جواسيسها في أوروبا".. "علي بابا" يثير المخاوف في بلجيكا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصين تزرع جواسيسها في أوروبا".. "علي بابا" يثير المخاوف في بلجيكا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).