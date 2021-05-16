طائرات حربية إسرائيلية تستهدف منزل رئيس حركة حماس في غزة

2021/05/16 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

استهدفت طائرات حربية إسرائيلية، منزل قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار.

وذكرت مصادر صحفية ان "طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزل قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وسط محافظة خان يونس".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق، قصف منزل خليل الحية، نائب رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار، في حي الشجاعية بغزة.

وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلات حربية أغارت أيضا على منزل تيسير مباشر، قائد كتيبة القرارة في خانيونس، كما قصفت في دير البلح منزل قائد لواء مخيمات المركز غازي أبو طماعة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم السادس سياسة استهداف الأبراج ومنازل السكان في قطاع غزة، بينما ردت المقاومة بقصف العمق الإسرائيلي.

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