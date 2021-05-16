مشرعون أميركيون يطالبون بكشف مستندات عن

2021/05/16 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتزايد الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن للإفراج عن وثائق سرية يمتلكها مكتب التحقيقات الفيدرالي وتُظهر تواطؤ مزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، حيث تتهم أسر الضحايا الإدارة الأميركية بالسماح لحليف في الشرق الأوسط بـ"الإفلات من قتل أحبائنا"، حسبما تقول صحيفة نيويورك بوست.

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